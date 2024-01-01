С 1 января 2025 года в Прикамье подорожает проезд в электричках Поездка в пределах «Агломерации Пермь» обойдётся в 40 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 1 января 2025 года вырастут цены на проезд в пригородных электропоездах. Постановление о новых тарифах 30 октября 2024 года утвердило министерство тарифного регулирования и энергетики Прикамья.

Документом устанавливается экономически обоснованный уровень тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, осуществляемые АО «Пермская пригородная компания», на территории Пермского края на с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно в размере 6,01 руб. на 1 пассажира на 1 км.

Согласно приложению к постановлению, стоимость поездки в пределах «Агломерации Пермь» будет равна 40 руб. Максимальная цена билета на человека (из Перми в 22 зону) составит 598 руб.

Как выяснил «Новый компаньон», за поездку из Перми до Кунгура придётся заплатить 270 руб., до Верещагино —311 руб., до станции Чусовская — 337 руб., до Лысьвы — 378 руб.

Напомним, на 2024 год минтарифов устанавливал экономически обоснованный тариф в размере 5,84 руб. за 1 км на одного пассажира. Поездка в пределах «Агломерации Пермь» составляет сейчас 36 руб., в Кунгур — 242 руб., до Верещагино — 279 руб., до ст. Чусовская — 302 руб., до Лысьвы — 339 руб.

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