С 1 января в Прикамье вырастут цены на проезд в электричках Поездка в пределах «Агломерации Пермь» обойдётся в 36 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 1 января вырастут цены на проезд в пригородных электропоездах. Постановление о новых тарифах 10 ноября утвердило министерство тарифного регулирования и энергетики Прикамья.

Документом устанавливается экономически обоснованный уровень тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, осуществляемые АО «Пермская пригородная компания», на территории Пермского края на с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно в размере 5,84 руб. на 1 пассажира на 1 км.

Согласно приложению к постановлению, стоимость поездки в пределах «Агломерации Пермь» (в границах станций Курья, Ляды и Липовая Гора) будет равна 36 руб.

Как добавляет ВЕТТА, за поездку в Краснокамск, например, придётся заплатить 87 руб., до Кунгура — 242 руб., до Верещагино — 279 руб., до станции Чусовская — 302 руб., до Лысьвы — 339 руб.

Максимальная цена билета на человека (в 22 зону) составит 536 руб.

Напомним, на 2023 год минтарифов устанавливал экономически обоснованный тариф в размере 5,38 руб. за 1 км на одного пассажира. Поездка в пределах «Агломерации Пермь» составляет сейчас 34 руб., в Кунгур — 226 руб., до Верещагино — 261 руб., до ст. Чусовская — 282 руб., до Лысьвы — 317 руб.

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