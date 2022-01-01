Максим Артамонов
В Прикамье подорожал проезд в электричках
Новые цены утвердило краевое минтарифов
С 1 января в Пермском крае в среднем на 6-8% увеличены цены за проезд в пригородных поездах. Новую стоимость утвердило региональное министерство тарифов. Об этом сообщается в группе Пермской пригородной компании в соцсетях.
Экономически обоснованный тариф определён в 5,38 руб. за 1 км на одного пассажира.
После повышения тарифа стоимость поездки от Перми II до Верещагино возросла на 20 руб., составив 261 руб. А проезд от Перми до Чусовской обойдётся в 282 руб. — подорожание на 21 руб.
Актуальные цены на проезда в электричках:
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.