Максим Артамонов В Прикамье подорожал проезд в электричках Новые цены утвердило краевое минтарифов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января в Пермском крае в среднем на 6-8% увеличены цены за проезд в пригородных поездах. Новую стоимость утвердило региональное министерство тарифов. Об этом сообщается в группе Пермской пригородной компании в соцсетях.

Экономически обоснованный тариф определён в 5,38 руб. за 1 км на одного пассажира.

После повышения тарифа стоимость поездки от Перми II до Верещагино возросла на 20 руб., составив 261 руб. А проезд от Перми до Чусовской обойдётся в 282 руб. — подорожание на 21 руб.

Актуальные цены на проезда в электричках:

— Пермь II — Пермь 2 (ПЦК) — 34 руб.;

— Пермь II — Кунгур — 226 руб.;

— Пермь II — Верещагино — 261 руб.;

— Пермь II — Чусовская — 282 руб.;

— Пермь II — Лысьва — 317 руб.;

— Пермь II — Углеуральская — 337 руб.





В комментариях к посту пермяки пожаловались на холод в электричках и предложили чиновникам также поднимать качество проезда в электропоездах.

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