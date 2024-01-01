Максим Артамонов Иногородний гостевой сбор Как новый налог повлияет на турпоток в Прикамье Поделиться Твитнуть

Кунгур

Андрей Чунтомов

С начала ноября муниципалитеты Пермского края начали вводить туристический налог, который, как утверждают чиновники, планируется использовать для развития туристической инфраструктуры своих территорий. Нововведение получило в основном положительные оценки со стороны депутатского корпуса и представителей местных администраций.

«Новый компаньон» узнал, как отнеслись к гостевому сбору с иногородних представители туристической отрасли и владельцы гостиничного бизнеса.

Равнение на Пермь

Введение турналога в Перми и других российских городах — это федеральный тренд, который связан с изменениями в законе «Об основах туристской деятельности в РФ». Они устанавливают законодательные основы обязательной классификации всех средств размещения. На прошлой неделе Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

В Пермском крае первопроходцами в вопросе о новом сборе стали депутаты гордумы Перми. Турналог в краевом центре введут с 1 января 2025 года. Его ставка составит 1% от стоимости проживания в отелях или гостиницах, но не менее 100 руб., а к 2029 году возрастёт до 5%. Эти деньги будут взимать с организаций и физических лиц, оказывающих услуги предоставления мест временного проживания. Освободят от уплаты льготников, а также жителей Пермского края, у которых есть регистрация, детей до 18 лет и лиц, оформивших временную прописку по месту пребывания.

По предварительным расчётам чиновников, в 2025 году доходы от турналога в Перми составят около 53 млн руб., а в 2026 и 2027 годах — по 70,6 млн руб. Прогноз доходов от туристического налога в Перми планировался исходя из данных статистических форм отчётности пермских гостиниц за 2021—2023 годы. Для расчётов брались цифры по гостиницам, поскольку в них наибольший номерной фонд и есть данные о классификации и статистике размещения, отмечали представители мэрии.

Полученные с налога деньги, по заверениям властей, направят на развитие отрасли, в первую очередь «на вывод навигации и туристической инфраструктуры на новый уровень». Депутаты гордумы, принимая решение о новом сборе, обосновали это тем, что в Перми много интересных достопримечательностей, но для привлечения туристов, чтобы люди приезжали сюда вновь и вновь, «нужно комплексно подходить к созданию комфортных условий, в том числе обеспечивать удобную инфраструктуру».

Глава Перми Эдуард Соснин заявил, что собранные деньги будут использовать исключительно для развития новой туристической инфраструктуры в городе, в частности на информационные стенды и навигацию по городу.

Остальные территории пошли вслед за Пермью. Сначала туристический Кунгур. Затем аналогичные решения приняли народные избранники в Кочёво, в Краснокамском, Горнозаводском и Чердынском городских округах.

Интересно, что суммы предполагаемых сборов в муниципалитетах могут разниться зачастую в 10 раз. Например, по прогнозам администрации Краснокамского ГО, местные власти рассчитывают на поступления в размере 5,8 млн руб. в год, в Кунгуре — около 5 млн руб., а в Горнозаводском округе сумма сборов турналога, исходя из минимальной суммы, составит не менее 535 тыс. руб. в год.

Удар по ценообразованию

Эксперты в туристическом бизнесе отмечают: принятый закон, безусловно, будет влиять на ценообразование и вряд ли поспособствует увеличению турпотока.

«Считаю, что в Перми эта мера будет не особо действенной для увеличения туристического потока», — отмечает директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

По словам директора туристической компании «Пять сезонов» Ольги Слуховой, объектом налогообложения будут признаваться ещё и услуги по предоставлению мест размещения, таких как гостиницы и санаторно-курортные комплексы. Таким образом, помимо того что вводится туристический налог с гостей, которые будут там отдыхать, ещё предусмотрен налог для самих владельцев объектов размещения. Они будут оказывать услуги и брать за них дополнительные средства. Стоимость проживания в гостиницах или санаториях будет увеличиваться.

У создателя хостела «Дом Демидовых» Анны Кобелевой пока больше вопросов, чем ответов по поводу нового сбора, потому что очень многое зависит от того, «как он будет взиматься и на что тратиться». Если всё это ляжет на плечи «принимающей стороны», то по факту просто увеличит стоимость услуг для конечного потребителя, считает она.

«Будет ли прозрачным для гостя это ценообразование? Имеет ли смысл в современной экономической ситуации добавлять к стоимости услуги ещё дополнительную наценку, если сама услуга для гостя не меняется? — рассуждает Анна Кобелева. — Возможно, увеличение стоимости проживания в отеле, например, было бы логично потратить на улучшение условий проживания. С другой стороны, Пермь меняется, и это радует. Заметят ли это гости города? Будут ли востребованы ими именно те изменения, на которые решат потратить деньги чиновники? Как это будет анализироваться?»

Ещё один аспект этой темы, на который обращают внимание представители турбизнеса, — это различный потенциал российских регионов. Турналог уже действует, например, в Ставропольском крае и в Санкт-Петербурге, и там это оправдано.

«Туристы, которые приезжают в Санкт-Петербург из других регионов, готовы заплатить по 100 руб. в день с человека. В Пермском крае пока не такой турпоток и не так много гостей, как хотелось бы, — говорит Ольга Слухова. — И, возможно, увеличение дополнительных сборов с туристов не очень положительно скажется на спросе. Мы, конечно, с оптимизмом смотрим в будущее. Надеемся, что наш город, преображённый к 300-летию, будет и дальше привлекательным для других регио­нов. Поэтому главное, чтобы налог не был очень большим: до 100 руб. в день — это, на мой взгляд, максимально. Я бы предложила по 50 руб. в день. Мы не можем пока соответствовать уровню Санкт-Петербурга, поэтому нужно быть немного скромнее».

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