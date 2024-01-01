Зарина Ситдикова В Пермском крае полномочия в сфере КРТ планируют передать в минимущества региона Это позволит централизовать градостроительную деятельность в вопросе комплексного развития территорий Поделиться Твитнуть

участок КРТ / фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

В Пермском крае полномочия в сфере комплексного развития территорий (КРТ) планируется передать в региональное министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности. С такой инициативой выступил губернатором Прикамья Дмитрий Махонин. Об этом сообщается на официальной странице минимущества ВКонтакте.

Как отмечают в ведомстве, глава Пермского края уже внёс соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов регионального Заксобрания. Обсуждение вопроса перераспределения полномочий между государственными органами власти и муниципальными ведомствами, а также внесения изменений в закон о градостроительной деятельности Прикамья состоялось на заседании комитета по развитию инфраструктуры.

В ведомстве напомнили о том, что приоритетным для развития городских пространств механизм КРТ определил президент России Владимир Путин. Этот инструмент позволяет, в том числе выполнить реновацию территории с аварийной жилой застройкой, возводить новую социальную инфраструктуру за счёт инвестора.

Всего существует четыре вида комплексного развития: жилой и нежилой застройки, незастроенных территорий, по инициативе правообладателей. В Пермском крае на данный момент функции КРТ нежилой застройки и незастроенных территорий выполняет минимущества. А решением вопросов по комплексному развитию территории жилой застройки занимается региональный минстрой.

В случае одобрения законопроекта депутатами Заксобрания с 1 января 2025 года все полномочия по КРТ будут осуществляться исключительно Министерством по управлению имуществом и граддеятельности Пермского края. Как подчеркнула глава ведомства Лариса Ведерникова, изменения направлены на обеспечение единой градостроительной политики и оптимальную реализацию механизма комплексного развития территории в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.