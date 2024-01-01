Зарина Ситдикова В Пермском крае разработали меры по привлечению медицинских кадров в Кудымкар Специалистам будет оказываться поддержка в рамках региональной программы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Решением правительства Пермского края в краевую программу «Медицинские кадры Прикамья» внесены изменения, позволяющие расширить категории работников отрасли, которые имеют право на выплаты. Об этом сообщается на сайте губернатора.

По данным краевых властей, поправки касаются больницы Коми-Пермяцкого округа, где в прошлом году был открыт новый хирургический корпус. В учреждении есть потребность во врачах и среднем медицинском персонале отдельных специальностей, поэтому привлечь кадры было решено с помощью соответствующей региональной программы.

Как уточнили в краевом правительстве, больнице в Кудымкаре требуются дополнительно врачи хирурги и травматологи-ортопеды, а также операционные медсёстры и медсёстры-анестезистки. Постановление правительства устанавливает программные выплаты под эти категории медицинских работников: компенсации от 1 до 2 млн руб., а также частичные компенсации арендной платы по договору аренды (найма) жилья. Документ вступит с силу с 1 января 2025 года.

По информации минздрава Прикамья, краевая программа «Медицинские кадры Прикамья» реализуется в регионе третий год. За это время в медучреждения Пермского края было привлечено порядка 300 врачей и специалистов со средним медицинским образованием. Более 25% из них — это специалисты, приехавшие из других регионов России, а также пришедшие из частных и ведомственных клиник.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.