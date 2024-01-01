Зарина Ситдикова Труды, аптечки и маршрутки Обзор нововведений первого месяца осени Поделиться Твитнуть

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Введение новых школьных предметов, пересмотр правил оплаты сверхурочной работы, запрет на изменение тарифов на мобильные услуги, льготы на парковку в центре Перми для владельцев электрокаров, вступление в силу требований к внешнему виду шиномонтажных мастерских, запуск городских маршруток с регулируемыми тарифами — эти и другие изменения, которые вступают в силу в сентябре.

Трудовой десант

В новом учебном году в школах Пермского края, как и по всей стране, вводятся новые предметы: вместо «Технологии» будет «Труд», а вместо ОБЖ — «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Первый предмет будут преподавать детям 1-4-х классов, а также учеников 8-9-х классов по одному часу в неделю, а для учащихся 5-7 классов — два часа в неделю. На ОБЗР в расписании будет отводиться по одному часу, осваивать новый предмет будут школьники 8-11-х классов.

Оплата переработки

При оплате сверхурочной работы будут учитываться стимулирующие выплаты и компенсации, а не только оклад, который в некоторых случаях специально занижали, чтобы экономить на выплате поощрений за переработку. Работодатели теперь обязаны брать в расчёт все составляющие заработной платы.

Твёрдые ставки

В России ограничили применение плавающих ставок по кредитам и займам населению. Их можно будет применять по потребкредитам и ипотеке на сумму от 1 тыс. среднероссийских зарплат, а также по ипотеке на срок до 20 лет с суммой займа от 200 тыс. среднероссийских зарплат. Уведомлять об изменении плавающей ставки нужно будет не менее чем за 15 дней с указанием нового графика платежей.

Помимо этого, повышены надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Так Центробанк хочет ограничить рост долговой нагрузки на заёмщиков.

Постоянные условия

С 1 сентября начинают действовать новые правила оказания услуг телефонной связи. Отныне операторы не могут сменить тарифный план без согласия клиента. Все услуги, например, безлимитные звонки или СМС-сообщения, пересматривать нельзя. Это не касается абонентской платы, которую компании по-прежнему могут повышать в одностороннем порядке.

Безопасное такси

Таксопарки или самозанятые таксисты теперь должны страховать свою ответственность перед пассажирами как перевозчики (ОСГОП). Причём обязательства по оформлению ОСАГО при этом сохраняются. Благодаря новому страховому полису в случае ДТП пассажир сможет получить компенсацию до 2 млн руб., даже если происшествие произошло не по вине водителя.

Регулируемый проезд

В России начал действовать единый регламент по установке камер фиксации нарушений ПДД. Их смогут монтировать владельцы дорог и региональные власти, но только после согласования места установки с ГАИ. С 1 сентября также увеличились штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. А их владельцы должны информировать о задолженности через портал «Госуслуг».

Первая помощь

Аптечки для оказания первой помощи отныне должны комплектовать не только медизделиями, но и лекарственными препаратами. Кроме того, добавились два устройства для искусственного дыхания, изотермическое одеяло, блокнот, карандаш, а также дополнительные перевязочные материалы. Старые аптечки будут действительны до окончания срока годности, либо до 1 сентября 2027 года.

Экоскидка

С 1 сентября в Перми начали действовать льготы для собственников электромобилей при использовании платных парковок в центре. Таким правом смогут воспользоваться собственники машин с электрическими двигателями, которые внесены в спецреестр парковочных разрешений. Первые два часа будут для них бесплатными.

Единый вид

С 1 сентября в Пермском крае вступили в силу новые требования к внешнему виду шиномонтажных мастерских. Правила касаются размещения, размера и цветовых решений вывесок — они должны соответствовать утверждённым типовым проектам. К примеру, все мастерские должны быть с остеклением без тонировки, а их фасады необходимо отделать композитом с декоративными панелями из металла или дерева. Для оформления допускаются только пыльно-серый, шоколадно-коричневый или антрацитово-серый цвет. Декоративные панели могут быть папирусно-белыми или цвета светлой слоновой кости.

Новые направления

Отечественные электрички «Финист», которые постепенно заменяют железнодорожный парк Пермского края, начали курсировать до Кизела и Губахи. Первые составы поступили в регион для обкатки в январе, затем они были возвращены на завод-изготовитель. С 8 июля «Финисты» стали использовать в Прикамье на постоянной основе.

Льготы на проезд

С 1 сентября учащимся Пермского края возобновили льготу на проезд в электричках. В течение учебного года воспользоваться скидкой 50% могут школьники – при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения, студенты-очники – по студенческому билету с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

Городские маршрутки

С 1 сентября в Перми запустили новые автобусные маршруты, которые ввели вместо маршрутных такси. Автобусы № 31 будут следовать от Комсомольской площади до м/р Липовая гора, маршрут автобусов № 79 будет пролегать от м/р Новый Крым до м/р Железнодорожный. Они будут работать по регулируемым тарифам. У пассажиров появится возможность оплачивать проезд не только наличными и банковскими картами, но и проездными.

Другой дорогой

С 1 сентября изменились пути следования автобусных маршрутов № 5, 18, 25, 28 и 62. В одних случаях они продлены, в других — совершают заезд на ряд дополнительных улиц. Корректировки позволят улучшить транспортную доступность для жителей микрорайонов Гайва, Голый мыс, Нагорный и Новобродовский.

Без кондуктора

В Перми с 1 сентября весь общественный транспорт перешёл на бескондукторную оплату проезда. Система начала действовать в компенсационном автобусе № 72 «ТРЦ Планета — ЦУМ». Это был единственный маршрут городского транспорта, где кондукторы работали на постоянной основе. Решение о переходе на новую систему оплаты проезда принял перевозчик ООО «Сити-Бас».

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