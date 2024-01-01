Алёна Бронникова Новый автобусный маршрут №79 в Перми будет обслуживать ООО «Транзит» Автобусы запустят 1 сентября Поделиться Твитнуть

Контракт на выполнение автобусных перевозок по новому маршруту №79 «М/р Новый Крым — М/р Железнодорожный» власти Перми заключили с ООО «Транзит». Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, сумма контракта составила 25,7 млн руб.

Как сообщает мэрия, транспортом будут обеспечены улицы Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, Буксирная и Сокольская. На маршруте будут работать шесть автобусов малого класса.

Как и маршрут №31 «Комсомольская площадь — Липовая гора», №79 ввели для замены маршрутных такси, работа которых будет прекращена из-за окончания срока действия свидетельств. Оба новых автобусных маршрута начнут работу с 1 сентября. У пассажиров появится возможность оплачивать проезд не только наличными и банковскими картами, но и проездными.

Контракт на обслуживание автобусов №31 был заключён с индивидуальным предпринимателем Денисом Мироновым. ООО «Транзит» обслуживает ещё три городских маршрута: №66 «М/р Налимиха — Ул. Светлогорская», №7т «М/р Н. Крым — Центральный рынок» и №8т «М/р Новый Крым — Пермский педагогический колледж».

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