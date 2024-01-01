Алёна Бронникова Власти Перми ищут перевозчиков на три автобусных маршрута Автобусы запустят вместо маршрутных такси Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Мэрия Перми опубликовала три электронных аукциона на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. По данным сайта госзакупок, заявки на участие принимаются до 8 августа, перевозчиков определят 12 августа.

МКУ «Городское управление транспорта» ищет подрядчиков на выполнение автобусных перевозок по маршрутам: №79 «М/р Новый Крым — М/р Железнодорожный», №31 «Комсомольская площадь — М/р Краснова — М/р Липовая гора» и №66 «М/р Налимиха — Ул. Светлогорская». Начальная цена контрактов составляет 25,7 млн, 11,5 млн и 6,1 млн руб. соответственно.

Согласно конкурсной документации, протяжённость маршрута №79 в прямом и обратном направлении составит 49 км. Максимальное количество транспортных средств в будни составит 9 единиц, в выходные и праздники — 6 единиц. Протяжённость маршрута №31 — 20,1 км, количество транспортных средств в будни — 6, в выходные и праздники — 4. Протяжённость маршрута №66 — 12,2 км, в будни, выходные и праздники на линии будут находиться 2 автобуса.

Все три маршрута будут обслуживать транспортные средства малого класса, с минимальной вместимостью 18 человек, оснащённые аппаратурой спутниковой навигации, системой видеонаблюдения и автоматизированного контроля оплаты проезда, без системы кондиционирования воздуха. Срок выполнения работ — с сентября 2024 года до мая 2025 года.

В прошлом году в администрации Перми заявили, что рассматривают возможность отказаться от формата маршрутного такси с осени 2024 года, когда у действующих маршрутов закончатся свидетельства. Среди семи действующих маршрутов в городе также были №4т «М/р Липовая гора — М/р Крохалева», №5т «Южная — ул. Адмирала Ушакова», №7т «М/р Н. Крым — Центральный рынок», №8т «М/р Новый Крым — Пермский педагогический колледж», №11т «М/р Краснова — Комсомольская пл.».

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