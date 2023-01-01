Маршрутные такси в Перми могут отменить с осени 2024 года К этому сроку у действующих маршрутов закончатся свидетельства Поделиться Твитнуть

В мэрии Перми заявили, что рассматривают возможность отказаться от формата маршрутного такси с осени 2024 года, когда у действующих маршрутов закончатся свидетельства.

При этом в администрации отметили, что отказ от маршрутных такси не приведёт к исчезновению микроавтобусов и отмене маршрутов.

Чиновники напомнили, что в маршрутных такси не действуют транспортные карты и проездные, тариф произвольно устанавливается перевозчиком, нет строгого контроля за соблюдением расписания и техническим состоянием транспортных средств.

В настоящее время в Перми действуют семь маршрутных такси: 3т «10 м/р-Центральный рынок», 4т «М/р Липовая гора-м/р Крохалева», 5т «Южная-ул.Адмирала Ушакова», 7т «М/р Н.Крым — Центральный рынок», 8т «М/р Новый Крым-Пермский педагогический колледж», 10т «М/р Железнодорожный- Центральный рынок», 11т «М/р Краснова-Комсомольская пл.».

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