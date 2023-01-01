Маршрутные такси в Перми могут отменить с осени 2024 года
К этому сроку у действующих маршрутов закончатся свидетельства
В мэрии Перми заявили, что рассматривают возможность отказаться от формата маршрутного такси с осени 2024 года, когда у действующих маршрутов закончатся свидетельства.
При этом в администрации отметили, что отказ от маршрутных такси не приведёт к исчезновению микроавтобусов и отмене маршрутов.
Чиновники напомнили, что в маршрутных такси не действуют транспортные карты и проездные, тариф произвольно устанавливается перевозчиком, нет строгого контроля за соблюдением расписания и техническим состоянием транспортных средств.
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