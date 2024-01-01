Алёна Бронникова Власти Перми заключили контракт с перевозчиком по маршруту № 66 Начальная цена в ходе аукциона не изменилась Поделиться Твитнуть

Конкурсная документация / zakupki.gov.ru

МКУ «Городское управление транспорта» определило подрядчика на выполнение автобусных перевозок по маршруту № 66 «М/р Налимиха — Ул. Светлогорская» в Перми. Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, начальная цена контракта в ходе аукциона не изменилась и составила 6,1 млн руб.

Маршрут будет обслуживать ООО «Транзит». Дата начала исполнения контракта — 19 сентября 2024 года, срок окончания — 31 июля 2025 года. Максимальное количество автобусов малого класса, которое задействует перевозчик, составит две единицы.

Автобусы будут следовать с пиковым интервалом около 20 минут по улицам: Налимихинской, Бузулукской, Копейской, Кудымкарской, Заборной, Вольской и Светлогорской. Остановочные пункты: м/р Налимиха, магазин № 14, магазин «Девятка», школа № 71, ул. Героя Лядова, стадион «Авангард», ул. Светлогорская.

Решение о запуске нового маршрута в Кировском районе Перми для повышения транспортной доступности м/р Налимиха было принято мэрией в прошлом году. В июле был размещён электронный аукцион на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

В начале августа с индивидуальным предпринимателем Денисом Мироновым администрация Перми заключила контракт на обслуживание нового автобусного маршрута № 31 от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в м/р Краснова. Автобус заменит маршрутные такси № 4т и 11т.

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