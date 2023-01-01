До м/р Налимиха в Кировском районе Перми запустят новый автобус № 66 Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми готовится к запуску новый автобус № 66. Он будет курсировать до микрорайона Налимиха.

В мэрии не смогли назвать точную дату начала работы маршрута, но отметили, что автобусы пустят уже в текущем году.

Обслуживать пассажиров будут автобусы малого класса по установленному городскому тарифу. Проезд можно будет оплатить банковскими и транспортными картами.

Пиковый интервал движения — 20 минут.

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