Обслуживать новый маршрут №31 в Перми будет ИП Миронов С перевозчиком заключён краткосрочный контракт Поделиться Твитнуть

С 1 сентября в Перми индивидуальный предприниматель Миронов Д.В. начнёт осуществлять перевозки по новому маршруту №31 от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в м/р Краснова. Маршрут заменит маршрутные такси №4т и 11т. Максимальное количество автобусов малого класса, которое задействует перевозчик, составит три единицы. Они будут работать по регулируемым тарифам и соответствовать более строгим требованиям к перевозкам.

«Пассажиры смогут оплачивать проезд не только наличными и банковскими картами, но также и проездными билетами, что невозможно в маршрутных такси в настоящее время», — прокомментировали в Гортрансе.

В ведомстве отмечают, что контракт на обслуживание маршрута краткосрочный, что даст возможность оценить пассажиропоток и в будущем учесть необходимые объёмы транспортных услуг и количество автобусов в условиях долгосрочного контракта. Также при необходимости можно будет откорректировать маршрут. Ожидается, что долгосрочный контракт будет заключён в 2025 году.

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