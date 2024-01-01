Алёна Бронникова Электрички «Финист» запустят с 1 сентября в Прикамье до Кизела и Губахи Новые отечественные электропоезда начали курсировать в Перми с 8 июля Поделиться Твитнуть

Дополнительные отечественные электропоезда «Финист» в Пермском крае запустят с 1 сентября до Кизела и Губахи. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Также в СвЖД анонсировали запуск «Финистов» на двух пригородных маршрутах. Новые электрички будут курсировать от Перми-2 до ст. Чусовской и ст. Верещагино. Точные даты запуска не известны.

Новый отечественный электропоезд ЭС104 («Финист») после обкатки на нескольких пригородных маршрутах Прикамья начал ходить по кольцевому маршруту в Перми 8 июля. Состав курсирует по маршруту Пермь-2 — Пермь-Сортировочная — Лёвшино — Пермь-2.

Первые электрички «Финист» поступили в Пермский край в январе. Их обкатка проводилась на ж/д участках Пермь—Чусовская и Пермь—Углеуральская. В ходе тестов выявились некоторые технические недостатки, которые нужно было устранить. Поезда вернули на завод-изготовитель в Верхнюю Пышму.

«Финист» является аналогом электропоезда «Ласточка», но выполнен из отечественных комплектующих. В нём установлены более удобные сиденья, индивидуальные USB-розетки, больше туалетов (три). Для маломобильных пассажиров имеется подъёмник и крепления для инвалидных колясок.

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