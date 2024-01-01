Алёна Бронникова Новая электричка «Финист» совершит свой первый рейс в Перми 8 июля Поезда будут курсировать на кольцевом маршруте Поделиться Твитнуть

Новые отечественные электропоезда «Финист» (ЭС104) начнут курсировать в Перми с 9 утра 8 июля. Как сообщили в пресс-службе АО «Пермская пригородная компания», состав завершил обкатку, и его включили в маршрутную сеть.

«Свой первый рейс в Перми совершит "Финист" в понедельник. Новый электропоезд завершил обкатку в регионе и включён в маршрутную сеть. В 9 утра он начнет движение на кольцевом маршруте от станции Пермь-2», — рассказали в компании.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье поступили первые электрички «Финист» (ЭС104). Их обкатка проводилась на ж/д участках Пермь—Чусовская и Пермь—Углеуральская, после чего поезда вернули на завод-изготовитель в Верхнюю Пышму. В ходе тестов выявились некоторые технические недостатки, которые нужно было устранить.

«Финист» является аналогом электропоезда «Ласточка», но выполнен из отечественных комплектующих. У каждого сиденья в «финистах» есть порты USB для зарядки гаджетов, спинки кресел установлены под более удобным углом наклона, чем в «Ласточках», а составы оснащены тремя санузлами.

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