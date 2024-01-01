Поступившие в Пермь электрички «Финист» вернули на завод-изготовитель Когда поезда выйдут на пригородные маршруты в Прикамье, неизвестно Поделиться Твитнуть

Новые электрички «Финист» прошли обкаточные рейсы в Пермском крае и возвращены на завод-изготовитель в Верхнюю Пышму (Свердловская обл.), об этом сообщил руководитель Пермской пригородной компании Сергей Канцур.

По его словам, в ходе тестов выявились некоторые технические недостатки, которые нужно устранить. Как только это произойдёт, поезда вернутся в Пермский край и выйдут на линии. «О сроках пока говорить преждевременно», — добавил Канцур.

При этом глава ППК отметил преимущества «Финистов» перед электропоездами «Ласточка». Так, в новых составах у каждого сиденья есть порты USB для зарядки гаджетов, спинки кресел установлены под более удобным углом наклона, составы оснащены тремя санузлами, а не двумя, как в «Ласточках».

Напомним, первые «Финисты» (ЭС104) пришли в Пермь в январе 2024 года. Их обкатка проводилась на ж/д участках Пермь—Чусовская и Пермь—Углеуральская.

«Финист» — аналог электропоезда «Ласточка», только выполнен из отечественных комплектующих.

«Ласточки» строились на основе платформы Siemens Desiro (Германия). В связи с уходом из России компании Siemens из-за начала СВО на Украине производство электропоездов данных моделей приостановлено.

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