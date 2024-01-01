В Пермском крае началась обкатка новых импортозамещённых электричек «Финист» Перевозка пассажиров может начаться в феврале Поделиться Твитнуть

В Пермь пришли новые электрички «Финист» (ЭС104). Они являются аналогом электропоездов «Ласточка», только выполнены из отечественных комплектующих. Как сообщили 59.ru в СвЖД, «Финисты» будут обкатываться в январе на участках Пермь — Чусовская и Пермь — Углеуральская. После испытания составы направят на дополнительную настройку оборудования, после чего начнётся их регулярная эксплуатация в Прикамье.

По сведениям издания, сейчас в моторвагонном депо Пермь II размещены четыре «Финиста». Ожидается, что перевозить пассажиров в Прикамье они начнут в феврале.

Поезда модели ЭС104 «Финист» изготавливает завод «Уральские локомотивы» в Свердловской области.

В ноябре сообщалось, что «Российские железные дороги» (РЖД) планируют получить от предприятия к Новому году 12 импортозамещённых аналогов «Ласточек», создававшихся на основе платформы Siemens Desiro. В связи с уходом из России компании Siemens из-за начала СВО на Украине производство электропоездов данных моделей было приостановлено.

По словам заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова. импортозамещённые электропоезда сначала выйдут на пригородные линии Пермского края и Свердловской области.

В Екатеринбурге «Финисты» начал работать 28 декабря, однако спустя неделю поезда начали ломаться на линии.

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