Первые импортозамещённые «Ласточки» поступят в Пермский край Сейчас новые электропоезда ЭС104 проходят сертификацию Поделиться Твитнуть

«Российские железные дороги» (РЖД) получат 12 импортозамещённых поездов «Ласточка» до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга Ивана Колесникова.

Новый электропоезд ЭС104 произведён холдингом «Синара — транспортные машины» полностью из российских комплектующих. В настоящее время составы проходят сертификацию.

Колесников добавил, что эти поезда будут обслуживать пассажиров в пригородном сообщении на маршрутах в Пермском крае и Свердловской области.

Семейство пассажирских электропоездов с общим коммерческим названием «Ласточка» было создано на основе платформы Siemens Desiro для ОАО «Российские железные дороги». Электропоезда ЭС1 производились заводом Siemens в Крефельде (Германия), а ЭС1П, ЭС2Г и ЭС2ГП — заводом "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме (Россия) по лицензии Siemens. Всего с 2011 по 2022 год выпущено порядка 260 составов «Ласточка» всех разновидностей.

В связи с уходом из России компании Siemens из-за начала СВО на Украине производство электропоездов данных моделей было приостановлено. С 2023 года группой "Синара" реализуется собственный новый проект — электропоезд ЭС104 для линий постоянного тока. Новый электропоезд двухсистемного питания ЭС105 ожидается в 2024 году, а с 2025 года он должен получить дальнейшее развитие и стать гибридным (с запасом хода около 125 км). В 2026 году должен появиться ЭС106 для МЦК. Вся линейка будет выходить под прежним коммерческим названием «Ласточка».

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