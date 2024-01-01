В школах Прикамья появится новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины» На него будет отводиться 1 час в неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В новом учебном году в школах Прикамья вводятся новые предметы: вместо «Технологии» будет «Труд», а вместо ОБЖ — «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Об этом на заседании регионального правительства рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина.

«У нас сейчас вместо предмета технологии будет труд. Это означает, что будут новые программы, новые модули, и каждая школа будет выбирать эти модули самостоятельно. Конечно, при нашей поддержке. Кроме того, с 8 по 11 класс вводится новый учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», или ОВЗР, как кратко он называется», — рассказала чиновница.

«Труд» будут преподавать для детей 1-4, 8 и 9 классов по одному часу в неделю, а для учеников 5-7 классов — два часа в неделю. Учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» будет проводиться по одному часу в неделю для 8-11 классов.

Кроме того, по словам министра, в этом году на приобретение учебников в школы и колледжи будет выделено 525,8 млн руб. Школам передадут 690 тыс. экземпляров, колледжам — более 19 тыс.

Как ранее писал «Новый компаньон», Раиса Кассина заявила о стопроцентной готовности школ Прикамья к новому учебному году. В этом году на инфраструктурную подготовку школ, техникумов и детсадов было направлено 4,2 млрд руб. Эта сумма на 1,6 млрд руб. больше, чем в прошлом году, сказала глава краевого минобра.

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