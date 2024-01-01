В Прикамье все школы и детсады готовы к началу учебного года В регионе более 530 тысяч обучающихся и воспитанников дошкольных учреждений Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства министр образования Прикамья Раиса Кассина отчиталась о подготовке образовательных учреждений региона к началу учебного года. Видеотрансляция заседания проходила ВКонтакте.

«Уже скоро 1 сентября, и сегодня мы говорим о стопроцентной готовности образовательных учреждений к началу учебного года, за исключением тех, которые находятся в стройке», — заявила чиновница.

По её словам, всего в Прикамье на сегодняшний день действуют 794 учреждения — это юридические лица. Из них 207 детских садов, 465 школ, 48 колледжей и техникумов. Фактически все эти учреждения находятся в 2148 зданиях.

Всего в системе образования Прикамья — более 531 тыс. обучающихся.

В этом году на инфраструктурную подготовку школ, техникумов и детсадов было направлено 4,2 млрд руб. Эта сумма на 1,6 млрд руб. больше, чем в прошлом году, сказала глава краевого минобра.

Кассина отметила, что в регионе продолжается активное строительство образовательных учреждений: за два года будет сдано в эксплуатацию 22 объекта в разных территориях. Кроме этого, в 2024 году ведётся капитальный ремонт 16 объектов почти на 9 тыс. мест.

В 2024 году возведён учебный корпус Пермского авиатехникума им. Швецова, а также завершена реставрация учебного корпуса политехнического колледжа им. Славянова и здания краевого центра «Муравейник».

Также чиновница затронула вопрос доставки детей до школ. В Пермском крае к месту учёбы их доставляют 711 автобусов — это около 23 тыс. ребят. В этом году Федерация выделила ещё 49 школьных автобусов по заявке краевых властей. Они будут поставлены в ближайшее время.

В завершение министр образования Пермского края сообщила, что 1 сентября все дети получат книгу пермского писателя Андрея Зеленина «День, когда я стану взрослым».

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