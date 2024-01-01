С 1 сентября последний автобусный маршрут в Перми откажется от кондукторов Это компенсационный маршрут №72 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Автобусный маршрут №72 в Перми с 1 сентября переходит на бескондукторную систему – такое решение было принято перевозчиком ООО «Сити-Бас». Об этом сообщили в гортрансе.

Это последний маршрут общественного транспорта в Перми, где кондукторы работали на постоянной основе. На других линиях водители с кондукторами выходят на маршрут лишь иногда, обычно когда на линию выпускается автобус, который по какой-то причине не имеет стационарных валидаторов, отмечает ВЕТТА.

Как указали специалисты департамента дорог и транспорта администрации Перми, условия контрактов на обслуживание маршрутов не запрещают перевозчикам использовать кондукторов, однако на сегодняшний день не было зафиксировано случаев, когда перевозчики возобновили практику работы с кондукторами для сбора платы за проезд.

Напомним, компенсационный автобусный маршрут № 72 начал курсировать в Перми с 1 мая от ТЦ «Планета» до ЦУМа. Он пущен взамен трамваев, которые курсировали из Индустриального района в центр города, однако их движение прошлось остановить на время реконструкции участка ул. Карпинского. Предполагается, что реконструкция будет продолжаться до мая 2025 года.

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