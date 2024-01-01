В Перми запущен компенсационный маршрут № 72 от ТЦ «Планета» до ЦУМа Он призван заменить трамваи на время реконструкции участка улицы Карпинского Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми 1 мая начал работу компенсационный автобусный маршрут № 72. Он курсирует от ТЦ «Планета» до ЦУМа и призван заменить трамвайное движение между Индустриальным районом и центром города на время реконструкции участка ул. Карпинского. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Маршрут № 72 проходит по шоссе Космонавтов, улицам Мира, Стахановской, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Ленина и Комсомольскому проспекту.

Обслуживает автобусы перевозчик ООО «Сити-Бас», с ним подписан контракт на сумму 86,8 млн руб.

Напомним, на участке ул. Карпинского от ул. Мира до ш. Космонавтов планируется провести серьёзную реконструкцию: расширить проезжую часть до шести полос, провести переустройство трамвайных путей и путепровода через железную дорогу, обустроить сети наружного освещения и ливневой канализации. Работу должны начаться с 25 мая. С этой даты будет закрыто движение всех видов транспорта по мостовому переходу над Транссибирской железнодорожной магистралью. Автобусы № 3, 4, 36 и 59 будут следовать по обновлённой схеме движения.

Предполагается, что реконструкция будет продолжаться до мая 2025 года.

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