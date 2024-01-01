В Перми 25 мая начнутся работы по обновлению моста на Карпинского Существенно изменится схема движения общественного транспорта и появится новый автобусный маршрут Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

С 25 мая в Перми начнётся реконструкция путепровода по ул. Карпинского над Транссибирской магистралью. Это будет первый этап больших работ по расширению ул. Карпинского на участке от ул. Мира до ш. Космонавтов, сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Необходимость реконструкции чиновники объясняют тем, что существующие габариты путепровода не справляются с трафиком транспортных средств, который следует из Индустриального района в центр, регулярно возникают заторы транспорта. Итогом реализации проекта станет увеличение полос движения с двух до шести, что значительно повысит пропускную способность между районами города.

На время реконструкции временно прекратится движение трамваев в Индустриальном районе и изменятся автобусные маршруты. В связи с этим с 1 мая начнут работу автобусы компенсационного маршрута №72, которые будут курсировать от остановки «Планета» по улицам Мира, Стахановской, шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту, Ленина. На маршруте будут работать 12 автобусов большого класса перевозчика ООО «Сити-Бас», с которым подписали контракт по начальной (максимальной) цене 86 782 428,74 руб.

Существующие автобусные маршруты перенаправят в объезд перекрываемого участка. Так, автобусный маршрут №3 будет следовать по улицам Мира, Советской Армии и шоссе Космонавтов, автобус №4 будет перенаправят на улицы Стахановская, Чкалова и Куйбышева, маршруты №36 и 59 планируется запустить по ул. Стахановской и шоссе Космонавтов.

Фото: Минтранс Пермского края

Изменения коснутся и трамваев. Так, маршрут №11 прекратит работу до окончания работ по реконструкции улицы Карпинского. Маршрут №5 перенаправят по улицам Революции, Горького и Ленина до станции Пермь II с увеличением количества вагонов.

В связи с перестройкой схемы движения общественного транспорта в городском дептрансе рекомендуют пермякам для поездок в Индустриальный район выбирать маршруты, следующие по переходу Стахановская—Чкалова, где организована выделенная полоса для общественного транспорта. Это маршруты №4, 11, 13, 27 и 62.

Напомним, реконструкцию участке ул. Карпинского от ул. Мира до ш. Космонавтов планируется завершить к маю 2025 года.

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