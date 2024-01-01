Максим Артамонов В Перми мост над железной дорогой на Карпинского закроют в мае В краевом минтрансе уточнили дату начала реконструкции путепровода Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Карты

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, когда начнутся работы по обновлению мостового перехода над Транссибирской железнодорожной магистралью.

Планируется, что подрядчик приступит к выполнению работ в мае этого года, а завершит в мае следующего.

В ведомстве отметили, что реконструкция будет проходить в два этапа и предполагает переустройство коммунальных и инженерных сетей. На самом путепроводе планируется увеличить количества полос с двух до шести, а также и выполнить переукладку трамвайных путей, отделив их бортом.

О том, что в Перми готовятся к прекращению движения всех видов транспорта на участках ул. Карпинского и ул. Мостовой между шоссе Космонавтов и ул. Левченко, стало известно на этой неделе.

В планах чиновников — расширение улиц Карпинского и Столбовой до шести полос для автотранспорта при сохранении двух полос для электротранспорта (трамваев), полный разбор старого путепровода и строительство на его месте нового.

Предстоящие работы приведут к изменению схемы движения автобусов и трамваев на этом участке. Сейчас по этой дороге ходят маршруты автобусов №3, №4, №36, №36К, №59, №59К, а также трамвайные №11 и №12. Автомобилистам придётся также двигаться в объезд.

Трамвайное движение на время реконструкции между Балатово и центром остановится полностью, планируется запустить временный компенсационный маршрут автобусов.

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