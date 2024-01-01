В Перми готовятся разобрать мост над железной дорогой по улице Карпинского Движение транспорта на участке остановится на год Поделиться Твитнуть

В Перми готовятся к прекращению движения всех видов транспорта на участках ул. Карпинского и ул. Мостовой между шоссе Космонавтов и ул. Левченко. Речь идёт о мостовом переходе над Трансибирской железнодорожной магистралью. В минтрансе сообщили 59.ru, что подрядчик введёт ограничения и приступит к работам в первом полугодии 2024 года. Более точная дата пока не называется.

В планах — расширение улиц Карпинского и Столбовой до шести полос для автотранспорта при сохранении двух полос для электротранспорта (трамваев), полный разбор старого путепровода и строительство на его месте нового.

Завершение работ запланировано до конца первого полугодия 2025 года.

Предстоящие работы приведут к изменению схемы движения автобусов и трамваев на этом участке. Трамвайное движение между Балатово и центром остановится полностью, на период реконструкции будет запущен временный компенсационный маршрут автобусов.

Ранее сообщалось, что с 23 февраля будет на два месяца перекрыто движение по шоссе Космонавтов в районе пересечения с ул. Крисанова.

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