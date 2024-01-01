Алёна Бронникова В Перми с 23 февраля на шоссе Космонавтов закроют движение транспорта Ограничения связаны со строительством дороги на улице Крисанова Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми со следующей недели введут временные ограничения движения транспорта по ш. Космонавтов в районе строительства ул. Крисанова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте министерства транспорта Пермского края.

Согласно документу, ограничения вводят в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением работ по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина. Этап I». Движение будет закрыто с 23 февраля по 30 апреля 2024 года.

«Временно закрыть движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по ш. Космонавтов в границах объекта строительства и обеспечить объезд на период с 00:00 час. 23 февраля по 23:59 час. 30 апреля 2024 года», — сообщается в документе.

Объезд будет организован в соответствии со схемой в приложении, которое ведомство опубликует позже. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, центральный объект первого этапа строительства ул. Крисанова — это новый путепровод на шоссе Космонавтов. С его помощью удастся развести на разных уровнях потоки транспорта, которые будут следовать по шоссе Космонавтов, а также улицам Столбовой, Крисанова и Карпинского.





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