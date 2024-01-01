Алёна Бронникова Осенью в Перми изменится схема движения пяти автобусных маршрутов Изменения улучшат транспортную доступность нескольких микрорайонов Поделиться Твитнуть

В Перми с 1 сентября внесут изменения в схему движения нескольких маршрутов общественного транспорта. По информации департамента транспорта, корректировки коснутся пяти автобусных маршрутов.

«С 1 сентября изменится путь следования маршрутов №5, 18, 25, 28 и 62 для улучшения транспортной доступности жителей микрорайонов Гайва, Голый мыс, Нагорный и Новобродовский», — информирует пресс-служба ведомства.

Так, маршруты №5 и 25 объединят в один под номером 5, все автобусы с 1 дня осени начнут заезжать в Голый мыс, после чего следовать в Новобродовский. Количество отправлений будет увеличено. Автобусы №18 будут заезжать на остановки «Улица Васнецова», «10-й микрорайон», «9-й микрорайон», «Улица Кабельщиков» и «Улица Репина» (по улице Репина).

Изменения коснутся и транспорта в Индустриальном районе. Автобусы, следующие по маршруту №28, начнут заезжать на улицы Геологов, Композитора Глинки и Архитектора Свиязева. Укороченные рейсы №62 (с литерой К) будут следовать до остановки «Планета», где обустроена новая разворотная площадка.

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