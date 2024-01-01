Пермская дума утвердила льготы для владельцев электромобилей на платных парковках Оставлять свой автомобиль на стоянке можно будет бесплатно в течение двух часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 25 июня утвердили льготы для собственников электромобилей при использовании платными парковками в центре. Автомобилисты смогут воспользоваться этим правом с 1 сентября. Первые два часа будут для них бесплатными.

Как отметил заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов, таким правом смогут воспользоваться собственники электромобилей, которые внесеныв спецреестр парковочных разрешений.

Кроме этого решения, депутаты также утвердили несколько поправок, касающихся платного паркинга.Например, устанавливается и скидка в размере 35% на парковочные абонементы, если их приобретают на срок более 120 дней, а период действия абонемента будет исчисляется в зависимости от фактического количества дней, в течение которых автомобилист пользовался услугами платной парковки, а не из количества рабочих дней, как ранее.

Помимо этого, право бесплатно пользоваться парковками предоставят автомобилям специальной почтовой связи.

Напомним, проект о введении льготы на пользование платными парковками для владельцев электромобилей на территории Перми на рассмотрение депутатов гордумы внёс мэр Эдуард Соснин. В документе говорилось, что владельцам электрокаров будут предоставлять право бесплатной стоянки в течение 120 минут с момента въезда на платную муниципальную парковку.

Чтобы воспользоваться льготой, собственнику электромобиля надо предварительно внести сведения о своём авто в специальный реестр.

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