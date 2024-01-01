В Перми могут ввести льготу на парковку для электромобилей Два часа будут бесплатными Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Пермскую городскую думу внесён проект о введении льготы на пользование платными парковками для владельцев электромобилей на территории краевой столицы. Соответствующий документ на рассмотрение депутатов внёс глава Перми Эдуард Соснин. Проект опубликован на сайте муниципалитета.

В документе говорится, что владельцам электрокаров будут предоставлять право бесплатной стоянки в течение 120 минут с момента въезда на платную муниципальную парковку.

Чтобы воспользоваться льготой, собственнику электромобиля надо предварительно внести сведения о своём авто в специальный реестр.

Вместе с бесплатной парковкой в течение двух часов устанавливается и скидка в размере 35% на парковочные абонементы, если их приобретают на срок более 120 дней. Абонемент на срок не более 20 дней обойдётся владельцу электромобиля со скидкой в 20%, от 21 до 40 дней – 25%, от 41 до 120 дней – 30%, на 120 дней и дольше – 35%.

Напомним, Пермский край оказался на седьмом месте в рейтинге российских регионов по количеству электромобилей. Такие данные представил технопарк Morion Digital, который составил соответствующий список транспортных средств с электродвигателем.

По итогам 2023 года в Прикамье насчитывается 1673 транспортных средства на электротяге. Из них 1660 — легковые электромобили, 13 — остальные типы транспортных средств.

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