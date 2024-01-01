Пермский край занял 7 место среди субъектов РФ по количеству электрокаров Число таких автомобилей в регионе приблизилось к 1700 единиц Поделиться Твитнуть

График: Morion Digital

Пермский край оказался на седьмом месте в рейтинге российских регионов по количеству электромобилей. Такие данные представил технопарк Morion Digital, который составил соответствующий транспортных средств с электродвигателем.

По итогам 2023 года в Прикамье насчитывается 1 673 транспортных средств на электротяге .Из них 1660 — это легковые электромобили, ещё 13 — остальные типы транспортных средств.

Для составления рейтинга использовалась открытая информация ГИБДД о количестве зарегистрированных транспортных средств в субъектах РФ за 2022 и 2023 годы. В статистику не вошли гибриды — автомобили, в которых используются и ДВС, и электродвигатель.

Как рассказал директор сети технопарков Morion Digital Оскар Ягафаров, Пермь имеет одно из наиболее сильных в стране сообществ по количеству электротранспорта и зарядной инфраструктуры EVPerm, которые базируются в технопарке Morion Digital.

График: Morion Digital

По доле электрокаров от общего числа транспортных средств Пермский край занял шестое место. В нашем регионе на 1 тыс. автомобилей приходится порядка 1,2 электрокара. Доля электротранспорта в 2023 году уменьшилась на 28%.

Комментируя данные по нашему региону, Оскар Ягафаров пояснил, что на примере Пермского края видно, что количество электротранспорта с прошлого года изменилось не значительно, всего на 30 автомобилей. Это произошло из-за двух факторов.

«Первый — что быстрое развитие электротранспорта за предыдущие периоды привело этот сегмент в некоторое временное насыщение. Второй — большой рост показали гибриды, которые не учтены в статистике — Lixiang, Voyah и подобные. Тем не менее Пермь остается в десятке регионов по количеству электротранспорта и имеет одно из наиболее сильных в стране сообществ энтузиастов по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры — EVPerm, базирующееся в технопарке Morion Digital», — заявил Ягафаров.

Наибольший рост электрокаров отмечен в Москве: за прошлый год в столице пополнилась на зарегистрировано 6797 электромобилей (287%). Также в топ вошла Калининградская область (рост 150%), Московская область (+105%), Республика Хакасия (+99%), Амурская область (+96%). В тройку лидеров по количеству электротранспорта помимо Москвы и Московской области вошел Краснодарский край — в этом городе сейчас зарегистрированы 2776 электрокаров.

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