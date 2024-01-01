Алёна Бронникова Шиномонтажи в Перми до конца года должны привести в соответствие с правилами благоустройства Новые требования вступают в силу с 1 сентября Поделиться Твитнуть

Владельцев шиномонтажных мастерских в Перми обязали до конца года привести павильоны в соответствие с новыми требованиями. Как напоминает мэрия, изменения в правила благоустройства города были утверждены думой в конце мая.

Новыми правилами установлены требования к внешнему виду и размещению некапитальных строений и сооружений, а также к размерам, цветовым решениям, и вывескам. Внешний вид НТО должен соответствовать утверждённым типовым проектам.

«Первые разъяснения как владельцам территорий, так и предпринимателям, осуществляющим деятельность, были даны в конце прошлого года. Размещённые на территории Перми на день вступления в силу указанного решения 1 сентября павильоны «шиномонтаж» должны быть приведены в соответствие с правилами благоустройства до 31 декабря 2024 года», — сообщает администрация Кировского района.

В связи с этим специалисты провели мониторинг территории, в ходе которого были выявлены семь павильонов шиномонтажа, внешний вид которых не соответствовал установленным требованиям. Все нарушения должны быть устранены до 31 декабря.

В апреле вступили в силу новые правила размещения вывесок на фасадах в Перми. Соответствующими поправками к правилам благоустройства города запрещается использовать мерцающие эффекты в вывесках и рекламировать табак и алкоголь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.