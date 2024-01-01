Вступили в силу ограничения на размещение световых вывесок на улицах Перми Запрещено использовать мерцающие эффекты и рекламировать табак и алкоголь Поделиться Твитнуть

Наружная реклама

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в Перми начали действовать новые требования к использованию светодинамических вывесок, которые «направлены на улучшение архитектурного облика города и на повышение уровня безопасности дорожного движения».

Ранее, в конце марта, депутаты Пермской городской думы утвердили новые требования для вывесок на фасадах. Согласно проекту, в правила благоустройства были внесены соответствующие поправки.

В частности, новые правила запрещают использование мерцающего эффекта (регулируется их максимальная яркость).

Нельзя размещать рекламу с помощью проекций, на экранах и бегущей строкой.

Вводится запрет на установку вывесок на архитектурных элементах фасадов, а также на расстоянии менее 1 м от памятных знаков, мемориальных досок, указателей с наименованием улиц и номерами домов.

Также нельзя будет размещать вывески путём нанесения на поверхность фасада графического или текстового изображения.

Кроме этого, под запрет попадают вывески с рекламой табака и алкогольной продукции, бранными словами, непристойными образами и сравнениями.

Напомним, в январе гордума установила новые требования для светодиодных рекламных конструкций. В частности, был введён запрет на звуковые эффекты и динамическое изображение.

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