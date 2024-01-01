Максим Артамонов В Перми уличную рекламу лишили звука и динамического изображения Депутаты гордумы утвердили новые требования для рекламы на светодиодных экранах Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании, которое состоялось сегодня, утвердили новые требования для светодиодных рекламных конструкций. Проект вносит изменения в Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города. В документе говорится об единых требованиях к демонстрации изображений на светодиодных экранах. В частности, вводится запрет на звуковые эффекты и динамическое изображение.

На прошлой неделе этот вопрос рассматривался на комитете по пространственному развитию и благоустройству, а также на комитете по экономическому развитию.

Чиновники из администрации, представляя депутатам проект изменений, рассказали, что демонстрация изображений с использованием эффектов мигания, мерцания или с динамичной сменой изображения приводит к избыточному световому загрязнению городского пространства. В связи с этим предлагается установить способ демонстрации с использованием только статичного изображения, без динамических и звуковых эффектов.

Максим Артамонов

Кроме того, запрет на видеорекламу планируется ввести для безопасности дорожного движения, поскольку это отвлекает водителей.

В мэрии сослались на подобную практику в других городах, в том числе в Москве. В Перми несколько медиафасадов есть на торговых центрах, светодиодный экран установлен в микрорайоне Парковый.

Новые требования будут действовать в отношении только вновь установленных конструкций.

По данным чиновников, на сегодняшний день в администрацию Перми поступило уже порядка 20 предложений от бизнеса о размещении подобных экранов.

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