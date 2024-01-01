Алёна Бронникова В Перми с 1 апреля вводятся новые правила размещения вывесок на фасадах Власти будут контролировать яркость вывесок и места их размещения Поделиться Твитнуть

Агния Балдина

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 26 марта утвердили новые требования для вывесок на фасадах. Проектом вносятся поправки в правила благоустройства, которые вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

Как отметила в докладе первый заместитель главы города Ольга Андрианова, изменения направлены на повышение комфортности и улучшения эстетического состояния Перми. Так, документ предусматривает ограничение яркости вывески не более 2,5 тыс. кд/кв. м, запрет на использование светодинамического (мерцающего) эффекта и размещение вывески с помощью проектора.

«Данные запреты вызваны необходимостью снижения светового загрязнения на окружающую архитектурную среду. Городское освещение должно обеспечивать безопасность, комфорт, иметь эстетические функции. Основной смысл световой вывески — её видимость и восприятие. Но она не должна создавать общего светового шума», — объяснила Андрианова.

Решением учитывается ещё ряд запретов касательно размещения вывесок на фасадах. Например, запрещается размещение вывесок на водосточных трубах, колоннах, пилястрах, декоративных элементах, на расстоянии менее 1 м от памятных знаков и указателей с наименованием улиц, с внутренней стороны витрин и окон. Запрещается замена остекления телевизорами и световыми коробами, нанесение изображения на поверхность фасада.

Кроме того, предложено установить запрет на использование в вывесках наименований табачной и алкогольной продукции, демонстрации процесса курения и потребления алкоголя и наркотических средств, информации с бранными словами и непристойными образами и пр.

Для владельцев вывесок, которые не соответствуют предлагаемым изменениям, предусмотрен переходный период в течение трёх месяцев. Также до 1 июня администрацию Перми обязали провести обследование вывесок, которые находятся на содержании города, с целью приведения их в соответствии с правилами благоустройства.

Отвечая на вопросы депутатов, Андрианова ответила, что данные изменения не касаются медиафасадов — только вывесок. При этом запрета на вывески, надписи которых выполнены на иностранном языке, пока нет, но соответствующий законопроект готовится на федеральном уровне.

В январе «Новый компаньон» сообщал о том, что гордума установила новые требования для светодиодных рекламных конструкций. В частности, был введён запрет на звуковые эффекты и динамическое изображение.

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