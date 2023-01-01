Алёна Бронникова На конкурс по выбору мэра Перми подал документы глава Ленинского района Александр Русанов стал восьмым кандидатом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», на пост мэра Перми подал документы глава администрации Ленинского района Александр Русанов.

Напомним, 27 июня Алексей Дёмкин по собственному желанию досрочно покинул мэрию. Исполняющим полномочия главы Перми назначена замглавы города Ольга Андрианова. Конкурс по отбору претендента на пост главы Перми состоится 17 августа, документы принимаются до 3 августа.

Ранее документы подали семь кандидатов. Машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, имевший судимость участник СВО Ильяс Гайнанов, безработная Оксана Комягина, руководитель фракции КПРФ Анна Баранова, юрист Мария Булычева, адвокат Марина Казанцева и сотрудница краевого управления капстроительства Кристина Коскова.





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