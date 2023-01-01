Алёна Бронникова В конкурсе на должность мэра Перми зарегистрировался первый кандидат Андрей Золотарёв уже заявлялся на этот пост в 2021 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На конкурс по отбору кандидатур на должность главы Перми заявился машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв. В гордуме «Новому компаньону» рассказали, что к 19 июля пока зарегистрировался только один участник.

«К 19 июля 2023 года для участия в конкурсе зарегистрирован один кандидат — Золотарёв Андрей Викторович. Он представил требуемые для участия документы в полном объёме», — сообщили в ведомстве.

В прошлый раз Андрей Золотарёв подавал заявку в 2021 году. Тогда комиссия выбирала будущего мэра Перми между 10 претендентами.

Напомним, 27 июня Алексей Дёмкин по собственному желанию досрочно покинул мэрию. На заседании Пермской городской думы депутаты приняли решение о прекращении его полномочий градоначальника. Исполняющим полномочия главы Перми назначена замглавы города Ольга Андрианова. Она будет возглавлять город до проведения конкурса по избранию мэра. Заместители Алексея Дёмкина останутся при своих должностях до утверждения нового мэра. Документы на конкурс по отбору главы Перми кандидаты могут подать с 4 июля по 3 августа. Сам конкурс состоится 17 августа. Председателем комиссии по отбору на пост мэра стал Леонид Политов.

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