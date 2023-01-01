Максим Артамонов Депутаты Пермской городской думы приняли отставку Алексея Дёмкина Врио мэра Перми назначена Ольга Андрианова Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сегодня на заседании Пермской городской думы депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы Перми Алексея Дёмкина. С докладом об этом выступил спикер гордумы Дмитрий Малютин. Он пояснил, что заявление от Дёмкина поступило накануне, 26 июня, а с сегодняшнего дня он прекращает свои полномочия в статусе градоначальника. Временно исполняющим обязанности главы Перми, как и сообщал «Новый компаньон», назначена Ольга Андрианова. Она будет возглавлять город с 28 июня до проведения конкурса по избранию главы Перми.

Отставку Дёмкина депутаты приняли единогласно.

Документы на конкурс по отбору главы Перми кандидаты могут подать с 3 июля по 3 августа.

В своём выступлении после доклада Малютина Алексей Дёмкин рассказал, что в начале 2021 года, когда он вступил в должность главы Перми, губернатор обозначил перед ним основную задачу — «подготовить наш город к 300-летнему юбилею на достойном уровне». По мнению Дёмкина, «все заметили те изменения, которые произошли, как преобразился город».

Ольга Андрианова с 2010 по 2020 год работала в Управлении ФАС по Пермскому краю. Перед тем как перейти на работу в мэрии, занимала должность заместителя руководителя антимонопольного ведомства в регионе.

В ноябре 2020 года Андрианову назначили и.о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. В декабре того же года главой министерства стала Лариса Ведерникова, Андрианова — её замом.

В июне 2021 года она была назначена руководителем краевой инспекции по охране объектов культурного наследия. С 30 августа прошлого года Андрианова занимала пост вице-мэра Перми.





Алексей Дёмкин официально вступил в должность главы Перми в марте 2021 года. Ранее, с 30 ноября 2020 года, он занимал должность первого замглавы администрации Перми, а с 16 декабря 2020 года исполнял обязанности главы Перми. До работы в администрации Дёмкин занимал пост гендиректора компании ПЗСП, которую сейчас возглавляет его брат — Евгений Дёмкин. После увольнения с должности мэра Перми Алексей Дёмкин переходит на работу в краевое правительство.

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