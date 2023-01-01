Максим Артамонов
Депутаты Пермской городской думы приняли отставку Алексея Дёмкина
Врио мэра Перми назначена Ольга Андрианова
Сегодня на заседании Пермской городской думы депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы Перми Алексея Дёмкина. С докладом об этом выступил спикер гордумы Дмитрий Малютин. Он пояснил, что заявление от Дёмкина поступило накануне, 26 июня, а с сегодняшнего дня он прекращает свои полномочия в статусе градоначальника. Временно исполняющим обязанности главы Перми, как и сообщал «Новый компаньон», назначена Ольга Андрианова. Она будет возглавлять город с 28 июня до проведения конкурса по избранию главы Перми.
Отставку Дёмкина депутаты приняли единогласно.
Документы на конкурс по отбору главы Перми кандидаты могут подать с 3 июля по 3 августа.
Ольга Андрианова с 2010 по 2020 год работала в Управлении ФАС по Пермскому краю. Перед тем как перейти на работу в мэрии, занимала должность заместителя руководителя антимонопольного ведомства в регионе.
В ноябре 2020 года Андрианову назначили и.о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. В декабре того же года главой министерства стала Лариса Ведерникова, Андрианова — её замом.
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