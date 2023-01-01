И.о. главы Перми может быть назначена Ольга Андрианова Решение примут после отставки Алексея Дёмкина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 27 июня, на заседании Пермской городской думы после отставки Алексея Дёмкина будет рассмотрен вопрос назначения и.о. главы города. По информации источника «Нового компаньона» в городской администрации, наиболее вероятный кандидат — заместитель главы администрации Ольга Андрианова.

Отметим, что в городской администрации она работает с августа 2022 года. Ранее, с 2010 до 2020 года, она работала в краевом УФАС, затем в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в должности заместителя министра. В 2021 году Андрианова была назначена руководителем краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.

Напомним, пермский градоначальник переходит на работу в краевое правительство. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил Алексею Дёмкину войти в состав краевого правительства в ранге вице-премьера. Мэр Перми принял это предложение. К своим обязанностям он приступит в ближайшее время. Функционал заместителя председателя правительства будет объявлен в среду, на ближайшем заседании кабинета министров.





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