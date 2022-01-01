И. о. замглавы Перми назначена Ольга Андрианова Она приступит к исполнению обязанностей с 30 августа Поделиться Твитнуть

Ольга Андрианова

Пермское УФАС

Глава Перми Алексей Дёмкин назначил исполняющей обязанности заместителя главы Перми Ольгу Андрианову. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ольга Андрианова приступит к исполнению обязанностей с 30 августа.

С 2010 до 2020 года она работала в краевом УФАС. Затем в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в должности заместителя министра. В 2021 году Андрианова была назначена руководителем краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.

До 29 августа должность заместителя главы администрации Перми занимала Елена Гонцова. Она уволилась по собственному желанию.

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