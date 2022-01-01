Елена Синица Замглавы Перми по земельно-имущественным отношениям Елена Гонцова покинет пост из-за «нехватки взаимопонимания» Её последним рабочим днём в мэрии станет 29 августа Поделиться Твитнуть

Елена Гонцова

Константин Долгановский

Замглавы Перми по земельно-имущественным отношениям Елена Гонцова завершает свою работу в администрации. Её последним рабочим днём станет 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Приняла непростое для себя решение завершить работу в администрации города. Считаю этот этап своей жизни результативным, — прокомментировала Гонцова. — Вокруг городской градостроительной политики было достаточно споров, но они были вызваны разными подходами, а цели у нас всегда были общие — навести порядок в сфере градостроительства. Видимо, где-то нам просто не хватило взаимопонимания».





Ранее сообщалось, что на уходе Гонцовой якобы настаивают краевые власти, которые недовольны взаимодействием мэрии с застройщиками.





Напомним, с 23 марта 2022 года Елена Гонцова была утверждена в должности заместителя главы администрации Перми — начальника департамента земельных отношений. До этого, с января 2021 года, она работала на посту заместителя главы администрации Перми в статусе исполняющей обязанности.





В её обязанности входит обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и участками, собственность на которые не разграничена, а также реализация единой политики в области земельных отношений.





Также Гонцова курирует деятельность департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми.





До этого назначения Елена Гонцова работала юристом в ГОУ «Управление по эксплуатации административных зданий», директором Пермского научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры, начальником Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, директором Пермского научно-производственного центра по охране памятников (объектов культурного наследия).

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