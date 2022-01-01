Замглавы Перми по земельно-имущественным отношениям Елена Гонцова может покинуть должность В настоящее время она находится в отпуске Поделиться Твитнуть

Елена Гонцова

Константин Долгановский

Из администрации Перми может уволиться заместитель главы города, руководитель блока «Развитие территории и земельно-имущественные отношения» Елена Гонцова. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на близкие к краевым и городским властям источники.

На уходе Елены Гонцовой якобы настаивают краевые власти, которые недовольны взаимодействием мэрии с застройщиками.

В настоящее время Елена Гонцова находится в отпуске. В пресс-службе городской администрации слухи об отставке чиновницы комментировать не стали.

Напомним, с 23 марта 2022 года Елена Гонцова была утверждена в должности заместителя главы администрации Перми — начальника департамента земельных отношений. До этого, с января 2021 года, она работала на посту заместителя главы администрации Перми в статусе «исполняющей обязанности».

В её обязанности входит обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и участками, собственность на которые не разграничена, а также реализация единой политики в области земельных отношений.

Также Гонцова курирует деятельность департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми.

До этого назначения Елена Гонцова работала юристом в ГОУ «Управление по эксплуатации административных зданий», директором Пермского научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры, начальником Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, директором Пермского научно-производственного центра по охране памятников (объектов культурного наследия).

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