Елена Гонцова избавилась от приставки и.о. С 23 марта она утверждена в должности начальника департамента земельных отношений Поделиться Твитнуть

Елена Гонцова

Константин Долгановский

С 23 марта Елена Гонцова утверждена в должности заместителя главы администрации Перми — начальника департамента земельных отношений. Соответствующее распоряжение подписал глава города Алексей Дёмкин, сообщает пресс-служба мэрии.

С января 2021 года Гонцова работала на посту заместителя главы администрации Перми в статусе «исполняющей обязанности».

В её обязанности входит обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и участками, собственность на которые не разграничена, а также реализация единой политики в области земельных отношений.

Также Гонцова курирует деятельность департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми.

До этого назначения Елена Гонцова работала юристом в ГОУ «Управление по эксплуатации административных зданий», директором Пермского научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры, начальником Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, директором Пермского научно-производственного центра по охране памятников (объектов культурного наследия).

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