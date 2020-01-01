Елена Гонцова назначена начальником департамента земельных отношений Она приступит к своим обязанностям с 18 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Facebook Елены Гонцовой

Врио главы Перми Алексей Дёмкин подписал приказ о назначении Елены Гонцовой и. о. замглавы администрации — начальника департамента земельных отношений. В мэрии отметили, что к своим обязанностям она приступит с понедельника, 18 января.

При этом она возглавит блок «Развитие территории и земельные отношения». В её обязанности войдёт обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и участками, собственность на которые не разграничена, а также реализация единой политики в области земельных отношений.

Также Елена Гонцова будет курировать деятельность департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми.

Алексей Дёмкин, врио главы Перми:

— Я пригласил Елену Николаевну на работу в администрацию, поскольку она профессионал своего дела, имеет большой опыт работы по охране объектов культурного наследия и прекрасно знает законодательную базу. Как специалист она состоялась именно в Перми и, безусловно, усилит городскую команду.

Елена Гонцова работала юристом в ГОУ «Управление по эксплуатации административных зданий», директором Пермского научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры, начальником Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, директором Пермского научно-производственного центра по охране памятников (объектов культурного наследия).

С 2011 по 2014 год работала в Москве: в департаменте культурного наследия города Москвы, в управлении имущественно-земельных отношений департамента ЖКХ города Москвы, заместителем директора ГБУ «МФЦ города Москвы».

С 2018 по 2020 год являлась генеральным директором ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Решение».

Напомним, ранее департамент земельных отношений возглавляла Лариса Ведерникова, которая с 22 декабря 2020 года назначена и. о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

В этот промежуток с конца декабря до середины января и. о. начальника департамента была её экс-первый зам Лилия Раевская.

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