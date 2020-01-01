Лариса Ведерникова назначена и. о. министра минимущества Прикамья В департаменте земельных отношений администрации Перми её заменит Лилия Раевская Поделиться Поделиться Твитнуть

И. о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края с 22 декабря назначена Лариса Ведерникова. Об этом «Новому компаньону» сообщил источник в аппарате губернатора.

Таким образом, она вернулась в минимущества, которое покинула в августе этого года и перешла на должность заместителя главы администрации города Перми — начальника департамента земельных отношений горадминистрации.

Временно исполнять её обязанности в мэрии будет экс-первый зам в департаменте Лилия Раевская.

В горадминистрации отметили, что Ведерникова покинула пост в понедельник, 21 декабря.

Таким образом, в министерстве она сменила Ольгу Андрианову, которая была и. о. министра минимущества с 29 октября этого года, а теперь станет заместителем Ларисы Ведерниковой.

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