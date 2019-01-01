Дмитрий Енцов журналист Лариса Ведерникова официально назначена начальником департамента земельных отношений администрации Перми На этом посту она сменила Ольгу Немирову Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о назначении Ларисы Ведерниковой на должность заместителя главы администрации — начальника департамента земельных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. К своим обязанностям она приступит 17 августа.

Ранее она была первым заместителем министра имущественных отношений Пермского края.

Место в мэрии стало вакантным после того как в конце июля стало известно о том, что уже экс-начальник департамента и замглавы горадминистрации Ольга Немирова покинула оба поста.

С конца июля до назначения Ведерниковой исполняющим обязанности замглавы горадминистрации и начальника департамента был Олег Ильиных — бывший заместитель Ольги Немировой.

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