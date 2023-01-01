Мэр Перми Алексей Дёмкин написал заявление о сложении полномочий Он станет вице-премьером краевого правительства Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Константин Долгановский

Пермский градоначальник переходит на работу в краевое правительство. Как стало известно «Новому компаньону», губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил Алексею Дёмкину войти в состав краевого правительства в ранге вице-премьера. Мэр Перми принял это предложение. К своим обязанностям он приступит в ближайшее время.

В пресс-службе кабмина подтвердили эту информацию. Функционал заместителя председателя правительства будет объявлен в среду, на ближайшем заседании кабинета министров.

По данным «Нового компаньона», Алексей Дёмкин уже написал заявление о сложении полномочий, которое во вторник, 27 июня, на пленарном заседании рассмотрят депутаты Пермской городской думы.

О том, что градоначальник собирается покинуть пост и занять кресло в региональном правительстве, стало известно в середине июня.

Напомним, Алексей Дёмкин официально вступил в должность главы Перми в марте 2021 года, с 30 ноября 2020 года он занимал должность первого замглавы администрации Перми, с 16 декабря 2020 года исполнял обязанности главы Перми.

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