Алексей Дёмкин может сложить полномочия мэра Перми 27 июня На пост градоначальника претендуют члены регионального кабмина Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Во вторник, 27 июня, на пленарном заседании Пермской городской думы может быть принята отставка мэра краевого центра Алексея Дёмкина. О том, что градоначальник собирается покинуть пост и занять кресло в региональном правительстве, стало известно в конце прошлой недели.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, новым мэром Перми может стать министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин или министр социального развития Прикамья Павел Фокин. Среди других кандидатов на пост мэра также называются председатель инфраструктурного комитета Заксобрания Павел Черепанов и краевой вице-премьер, уже занимавший мэрское кресло, Дмитрий Самойлов.

Ранее на пост главы Перми также рассматривался вице-премьер краевого правительства по развитию инфраструктуры Андрей Алякринский.

В администрации губернатора ситуацию относительно главы Перми не комментируют.

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