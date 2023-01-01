Алёна Бронникова Конкурс на должность главы Перми состоится 17 августа Приём заявок начинается 4 июля Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми 17 августа состоится конкурс-испытание по отбору кандидатур на должность главы города при личном участии претендента. Информация появилась на сайте администрации столицы Прикамья.

Всех желающих приглашают подать документы для участия, приём заявок начинается 4 июля и закончится 3 августа. Соискатель должен иметь высшее образование, стаж госслужбы от четырёх лет или работы по специальности от пяти лет, в том числе на руководящей должности (не менее трёх лет), знание Конституции и законов РФ, уставов и нормативных актов Перми и Пермского края, а также навыки работы с компьютером.

Кроме прохождения собеседования, от кандидатов требуется предложить свою концепцию развития Перми. Критериями оценки станут видение перспектив, понимание проблем городского хозяйства и путей их решения.

Напомним, 27 июня пост мэра Перми покинул Алексей Дёмкин. Официально он вступил в должность в марте 2021 года. Ранее, с 30 ноября 2020 года, занимал пост первого замглавы администрации Перми, а с 16 декабря 2020 года исполнял обязанности главы Перми. До работы в администрации Дёмкин возглавлял компанию ПЗСП. Заявление о сложении полномочий Алексей Дёмкин написал 26 июня, на следующий день на заседании Пермской гордумы депутаты поддержали его решение об отставке. После увольнения с должности мэра он переходит на работу в краевое правительство. В соцсетях экс-мэр поблагодарил коллег и горожан за совместную работу.

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