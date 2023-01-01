Алёна Бронникова Алексей Дёмкин подвёл итоги своей работы на посту мэра Он поблагодарил коллег за совместную работу Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Экс-глава Перми Алексей Дёмкин прокомментировал свой уход с должности градоначальника. В своём telegram-канале он поблагодарил подписчиков и своих коллег за поддержку и совместную работу.

«Уважаемые пермяки, спасибо вам за то, что были рядом. Важным принципом моей работы всегда была открытость для диалога. Я очень благодарен людям, которые обращались ко мне. Хочу поблагодарить всю городскую команду: моих заместителей, депутатов. За время совместной работы нам удалось сделать многое», — написал бывший мэр.

При вступлении в должность он получил от губернатора Прикамья Дмитрия Махонина задачу подготовить Пермь к празднованию 300-летия. По его словам, городским властям это удалось: улицы заметно преобразились, а сам День города 12 июня был отмечен на высоком уровне.

Чтобы помочь городу развиваться, Дёмкин ориентировался на практики других регионов, заключил для этого соглашения о сотрудничестве с Екатеринбургом, Уфой и Тюменью. Сама Пермь несколько раз становилась площадкой для обмена опытом между муниципалитетами. Среди наиболее успешных он отметил обновление общественного транспорта, концессионные соглашения по модернизации трамвайной сети и строительству школ, парковочную политику и озеленение города. Результатом совместной работы стало седьмое место в рейтинге среди российских регионов по комфортности проживания.

«Благодаря поддержке краевого правительства и лично губернатора мы добились стопроцентной доступности дошкольного образования, принципиально улучшили качество дорог, вернули исторический облик значимым улицам, возобновили строительство муниципальных домов для расселения аварийного фонда», — подчеркнул экс-мэр.

Алексей Дёмкин официально вступил в должность главы Перми в марте 2021 года. Ранее, с 30 ноября 2020 года, он занимал должность первого замглавы администрации Перми, а с 16 декабря 2020 года исполнял обязанности главы Перми. До работы в администрации Дёмкин занимал пост гендиректора компании ПЗСП, которую сейчас возглавляет его брат — Евгений Дёмкин. Заявление о сложении полномочий Алексей Дёмкин написал 26 июня, на следующий день на заседании Пермской гордумы депутаты поддержали его решение об отставке. После увольнения с должности мэра он переходит на работу в краевое правительство.

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