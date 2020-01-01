Сегодня проходит конкурс по отбору главы Перми Комиссия определит двух претендентов на пост мэра Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

В Перми начала работу конкурсная комиссия по отбору главы города. Сегодня она определит двух основных претендентов на пост мэра.

Каждый из 10 кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, представит членам комиссии свою программу развития города.



Отметим, конкурсная комиссия состоит из представителей губернатора и депутатского корпуса. Главу региона при этом в ней представляют в том числе представители бизнеса и общественности. Среди них — генеральный директор ПАО «ПНППК» Алексей Андреев, директор Пермского филиала ВШЭ Галина Володина, врио ректора ПГНИУ, председатель Общественной палаты региона Дмитрий Красильников, эколог, член Общественной палаты Юрий Хохлов. Заседание комиссии пройдёт в закрытом режиме.

Денис Ушаков, депутат Пермской городской думы:



— Регламент проведения конкурсной комиссии определён положением. Для её работы определён закрытый формат и индивидуальные собеседования для участников. Секретарь комиссии озвучивает результаты СМИ после завершения работы комиссии. Такая практика существовала и раньше. Я в своё время выполнял обязанности секретаря комиссии, когда победителем конкурса стал Аркадий Кац. И мы тогда работали точно так же. В 2016 году даже депутаты не были включены в состав комиссии. Публичным и открытым является пленарное заседание гордумы, на котором два претендента, которых выберет комиссия, представляют свои программы.



Напомним, заявки подали врио главы Перми Алексей Дёмкин, глава Пермского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца», координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский, общественник Сергей Ухов, депутат гордумы Геннадий Сторожев, депутат Заксобрания Александр Григоренко, координатор «Пермского бегового сообщества» Александра Гуляева, председатель совета директоров Краснокамского завода металлических сеток Эдуард Хайруллин, машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, житель Пермского района Евгений Рожков и гендиректор ООО «Спас» Дмитрий Дмитренко.

Трое кандидатов не предоставили необходимые пакеты документов и решением конкурсной комиссии были исключены из числа претендентов. Это общественник Денис Галицкий, политолог и кандидат исторических наук Виталий Ковин, пенсионерка Галина Широкова.

Окончательное решение будет принимать гордума на заседании 23 марта.

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